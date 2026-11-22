Muğla Fethiye'de tekne battı! 4 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karakum Plajı açıklarında bir tekne battı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde bulunan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişiler, Göcek'te hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Karakum Plajı açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir teknenin battığı ihbarı yapılması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-15 numaralı Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde bulunan 4 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişiler, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.