İstanbul Gaziosmanpaşa’da dün gece 23.30 sıralarında 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı evden dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangında hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü taburcu edilirken, 1'i ağır 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'nci katındaki dairede çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, binadakileri dışarı çıkmaları için uyarırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ömer Ege Özyurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.