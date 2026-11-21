Kadıköy'de 9 katlı binada yangın paniği: Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi
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Kadıköy'de 9 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, polis ekipleri sokağı bir süre trafiğe kapattı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Yesari Asım Arsoy Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın 9'uncu katında çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binayı saran yoğun duman nedeniyle sakinler tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı bir süre trafiğe kapattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.