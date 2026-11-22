Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Malatya ayaklandı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerin eski tarihli olduğunu ve güncel bir olaya ait olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), sosyal medyada "Malatya ayaklandı" ifadesiyle dolaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğu ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiği bildirildi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında "Malatya ayaklandı" şeklindeki provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirtildi.