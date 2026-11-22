Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı. Traktörle ana yola ulaştırılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi'ndeki Pınarbaşı Küme Evleri'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yaralandı.

YARALILAR TRAKTÖRLE ANA YOLA TAŞINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve 2 çocuğu, traktörle ana yola götürülerek burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.