40 yıldır elleriyle şekil veriyor! 80 yaşındaki ustanın el emeği ürünleri 1.000 TL'den alıcı buluyor

Ordu'da yaşayan 80 yaşındaki Osman Sarıdiken, yaklaşık 40 yıldır fındık çubuklarından geleneksel sepetler üretiyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdüren Sarıdiken, el emeğiyle hazırladığı sepetlerle geçmişin el sanatlarını yaşatıyor. Ustanın büyük bir sabırla yaptığı sepetler, boyutlarına ve özelliklerine göre bin ile bin 500 TL arasında alıcı buluyor.