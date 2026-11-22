40 yıldır elleriyle şekil veriyor! 80 yaşındaki ustanın el emeği ürünleri 1.000 TL'den alıcı buluyor
Ordu'da yaşayan 80 yaşındaki Osman Sarıdiken, yaklaşık 40 yıldır fındık çubuklarından geleneksel sepetler üretiyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdüren Sarıdiken, el emeğiyle hazırladığı sepetlerle geçmişin el sanatlarını yaşatıyor. Ustanın büyük bir sabırla yaptığı sepetler, boyutlarına ve özelliklerine göre bin ile bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Osman Sarıdiken, yaklaşık 40 yıldır fındık çubuklarını işleyerek geleneksel sepetler yapıyor. Sakargeriş Dağ Mahallesi'nde yaşayan Sarıdiken, ilerleyen yaşına rağmen üretmeye devam ediyor.
FINDIK ÇUBUKLARINI SEPETE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Fındık çubuklarını özenle bir araya getirerek şekillendiren Sarıdiken, yılların verdiği tecrübeyle her sepeti sabırla hazırlıyor. Yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor.
80 YAŞINDA AMA ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR
Bir dönem köy yaşamında önemli bir yere sahip olan geleneksel sepetler, günümüzde de el emeğine dayalı üretim kültürünün örnekleri arasında bulunuyor. Sarıdiken, 80 yaşında olmasına rağmen sepet yapımını sürdürüyor.
EL EMEĞİ SEPETLERİN FİYATI BELLİ OLDU
Osman Sarıdiken'in fındık çubuklarından hazırladığı geleneksel sepetler, boyutlarına ve özelliklerine göre 1.000 TL ile 1.500 TL arasında alıcı buluyor.