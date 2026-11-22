Bursa’da otomobil park halindeki araçlara ve doğal gaz kutusuna çarptı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ve bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kutunun zarar görmesi üzerine ekipler binanın doğal gazını keserken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.