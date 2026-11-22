Bursa’da otomobil park halindeki araçlara ve doğal gaz kutusuna çarptı
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ve bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kutunun zarar görmesi üzerine ekipler binanın doğal gazını keserken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ve bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Çakan Sokak'ta meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki araçlara, ardından bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı.
BİNANIN DOĞAL GAZI KESİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu doğal gaz kutusu zarar görürken, Bursagaz ekipleri binanın doğal gazını kesti.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza, güvenlik kamerasına yansırken sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.