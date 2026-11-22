Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına savrulan otomobilin suya düşmesini çalılar önledi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden ve daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran sürücüye 350 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. S.İ.Ç. yönetimindeki 16 AOM 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.

Dere yatağındaki çalılara çarparak duran otomobil, suya düşmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Ancak sürücü alkolmetreye üflemeyi reddetti. Yapılan incelemede sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

350 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Trafik ekipleri tarafından sürücüye alkol testini reddetmekten 150 bin TL, daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanmaktan ise 200 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ayrıca 5 yıl süreyle el konuldu.