Karabük-Eskipazar kara yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Kazada sürücü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hamzalar köyü mevkisinde meydana geldi.

C.A. idaresindeki 34 DJV 672 plakalı otomobil, Karabük'ten Eskipazar istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına düştü.

Kazada sürücü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ilk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün yeterli sınıfta sürücü belgesine sahip olduğu ve alkolsüz olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.