COP31’in “Master Partner”ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi Türk Telekom, zirvenin dijital omurgasını oluşturarak Türkiye’nin teknoloji gücünü dünyaya taşıdı. Uçtan uca entegre dijital altyapı çözümleriyle uluslararası organizasyonun kesintisiz ve güvenli iletişimini sağlayan Türk Telekom; 9-20 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 58 TB veri trafiğini kesintisiz yönetirken, eş zamanlı bağlı cihaz ve canlı yayın sayısında COP etkinlikleri rekoru kırıldı. Teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonuyla birleştiren Türk Telekom, COP31’de 5G teknolojisiyle Malatya’ya bağlanarak dev güneş enerjisi santralinin (GES) temel atma törenini Antalya’dan gerçekleştirdi, SANKO Holding ile Türkiye’nin ilk 5G akıllı liman projesini duyurarak COP31 Eylem Gündemi başlıklarıyla uyumlu somut adımlar attı. Zirve boyunca düzenlenen panellerde teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki birikimini uluslararası paydaşlarla paylaşan Türk Telekom, dijital ve yeşil dönüşümün birlikte ilerlediği sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu somut adımlarla ortaya koydu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, ülkemizin uluslararası alandaki bu önemli organizasyonunda üstlendiğimiz sorumluluğu başarıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü fiber ve mobil altyapımız, veri merkezlerimiz, siber güvenlik çözümlerimiz ve yeni nesil teknolojilerimizle COP31'in dijital omurgasını oluşturduk. Dünya Antalya'da iklim kararlarını ve geleceği konuşurken, teknoloji gücümüz ve mühendislik birikimimizle COP31'i dünyaya bağladık. Ülkemizin COP31'de ortaya koyduğu 'uygulama COP'u yaklaşımını "Yarına Sözümüz Var" anlayışımız kapsamında teknoloji gücümüz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sahada somut adımlara dönüştürdük. COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığında Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini hayata geçirirken, temiz enerji dönüşümünde Türkiye'nin en büyük üçüncü GES'inin temelini attık. Türkiye'nin teknoloji gücünü küresel ölçekte temsil etmekten ve ülkemizin sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' anlayışıyla teknolojiyi toplumsal, ekonomik ve çevresel faydaya dönüştürmeye; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak organizasyon boyunca üstlendiği sorumluluğu teknoloji gücüyle yerine getirdi. Güçlü fiber ve mobil ağı, yeni nesil bağlantı teknolojileri, veri merkezleri, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkeziyle organizasyonun dijital ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayan Türk Telekom, Türkiye'nin dijital yetkinliklerini uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Canlı yayınlar için hazırlanan fiber altyapı, yüksek kapasite sunan yedekli santral sistemleri ve geniş kapsama sağlayan mobil çözümlerle zirvenin güvenli ve kesintisiz iletişimini sağlayan Türk Telekom, ulusal ve uluslararası katılımcıların, delegasyonların, basın mensuplarının ve ziyaretçilerin dünyayla bağlantısını güçlü altyapısıyla destekledi.

"Türkiye'nin 'uygulama COP'u yaklaşımını somut adımlarla sahaya taşıdık"

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, COP31'in tamamlanmasıyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, ülkemizin uluslararası alandaki bu önemli organizasyonunda üstlendiğimiz sorumluluğu başarıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü fiber ve mobil altyapımız, veri merkezlerimiz, siber güvenlik çözümlerimiz ve yeni nesil teknolojilerimizle COP31'in dijital omurgasını oluşturduk. Dünya Antalya'da iklim kararlarını ve geleceği konuşurken, teknoloji gücümüz ve mühendislik birikimimizle COP31'i dünyaya bağladık. Ülkemizin COP31'de ortaya koyduğu 'uygulama COP'u yaklaşımını "Yarına Sözümüz Var" anlayışımız kapsamında teknoloji gücümüz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sahada somut adımlara dönüştürdük. COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığında Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini hayata geçirirken, temiz enerji dönüşümünde Türkiye'nin en büyük üçüncü GES'inin temelini attık. COP31 boyunca gerçekleştirdiğimiz panellerde teknoloji, sürdürülebilir finansman, temiz enerji, akıllı şehirler ve sanayide dijital dönüşüm alanlarındaki birikimimizi ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşma fırsatı bulduk. Sürdürülebilir bir geleceğin yalnızca hedeflerle değil, ortak sorumluluk ve ortak eylem anlayışıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Türk Telekom olarak 185 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güçle ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin ve teknoloji yatırımlarımızın merkezinde konumlandırıyoruz. 2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütüyor, enerji verimliliğini artıran milli çözümler geliştiriyor ve dijital çözümlerimizle farklı sektörlerin yeşil dönüşümüne katkı sunuyoruz. COP31'de ortaya koyduğumuz yaklaşımın, teknolojinin iklim eylemindeki rolüne ilişkin farkındalığı güçlendirmesini ve geleceğin uluslararası organizasyonlarına ilham vermesini önemsiyoruz. Türkiye'nin teknoloji gücünü küresel ölçekte temsil etmekten ve ülkemizin sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Yarına Sözümüz Var' anlayışıyla teknolojiyi somut ve kalıcı faydaya dönüştürmeye; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kesintisiz yüksek hızlı erişimle eş zamanlı bağlı cihaz ve canlı yayın sayısında COP tarihine geçildi



Zirve alanında 9-20 Kasım tarihleri arasında kesintisiz erişim sağlayan Türk Telekom günlük ortalama 58 TB'ı aşan veri trafiğini taşıdı. Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge'de 27 bin 794'e ulaşan eş zamanlı bağlı cihaz sayısı COP organizasyonları tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Mavi Bölge'de aynı anda canlı yayın sayısı Türk Telekom'un güçlü altyapısının, ileri teknoloji çözümlerinin ve operasyonel kabiliyetini ortaya koydu. Türk Telekom'un canlı yayın altyapısı ile sağladığı kesintisiz yüksek hızlı internet üzerinden Mavi Alan'da aynı anda 16 canlı yayın gerçekleştirilirken, bu sayı COP buluşmalarındaki en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilirlikte küresel liderlik

Türk Telekom, teknoloji gücünü sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda somut yatırımlara dönüştürerek enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Türk Telekom, enerji verimliliğine yönelik milli çözümleri, şebeke modernizasyonu ve altyapıda yeşil dönüşüm uygulamalarıyla 2025 yılında 46,7 GWh enerji tasarrufu sağladı. GES yatırımlarını yaygınlaştıran Türk Telekom, 530 MWp kurulu güç hedefiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel performans alanındaki çalışmaları uluslararası raporlarla da tescillenen Türk Telekom, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda son iki yıldır üst üste A notunu elde ederek küresel liderler arasında yer alıyor.