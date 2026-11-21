Bursa'da baba dehşeti: Tartıştığı 24 yaşındaki oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında evde çıkan tartışma, boğuşmaya dönüştü. İddiaya göre babasının tüfekle ateş ettiği 24 yaşındaki Süleyman Bayraktar hayatını kaybetti. Baba gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre Serkan Bayraktar (51), tartıştığı oğlu Süleyman Bayraktar'a (24) tüfekle ateş etti. Süleyman Bayraktar hayatını kaybederken babası gözaltına alındı.
EVDEKİ TARTIŞMA BOĞUŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı köyünde meydana geldi. Evde bulunan baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğul arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek boğuşmaya dönüştü. İddiaya göre arbede sırasında Serkan Bayraktar, tüfekle oğluna ateş etti.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Silahla vurulan Süleyman Bayraktar hayatını kaybetti. Serkan Bayraktar ise gözaltına alındı.
Süleyman Bayraktar'ın cenazesi, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.