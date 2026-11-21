Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre Serkan Bayraktar (51), tartıştığı oğlu Süleyman Bayraktar'a (24) tüfekle ateş etti. Süleyman Bayraktar hayatını kaybederken babası gözaltına alındı.

EVDEKİ TARTIŞMA BOĞUŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı köyünde meydana geldi. Evde bulunan baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğul arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek boğuşmaya dönüştü. İddiaya göre arbede sırasında Serkan Bayraktar, tüfekle oğluna ateş etti.