İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNDEN UZUN SÜREN KURTARMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda araçtan tek tek çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.