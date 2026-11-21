Kütahya'da feci kaza! Emniyet şeridindeki TIR'ın dorsesine saplanan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 20'nci kilometresinde, arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen TIR'a arkadan çarpan otomobil dorsenin altına girdi. Kazada araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.
Ahmet Başpınar yönetimindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Seydi Özbek idaresindeki 03 SC 780 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın dorsesinin altına girerken sürücü Ahmet Başpınar ile araçta bulunan Hüseyin Aslan, Hayrettin Başpınar ve Şerife Başpınar otomobilde sıkıştı.
İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNDEN UZUN SÜREN KURTARMA ÇALIŞMASI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda araçtan tek tek çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDU: YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kazanın ardından TIR sürücüsü Seydi Özbek'in de tehlike atlattığı öğrenildi. Özbek'in, arızalanan aracını emniyet şeridine park ettikten sonra diğer sürücüleri uyarmak amacıyla yola dubalar koyduğu ve el feneriyle ikazda bulunduğu sırada üzerine gelen otomobilden son anda kurtulduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle Afyonkarahisar istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.