Taşan derenin ortasında can pazarı! Çoban koyunlarını kurtarmak için zamanla yarıştı
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Trabzon’un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası debisi yükselen derede sürüklenen koyunlar, çobanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Pervane Mahallesi’nde yaşanan korku dolu anlarda çoban, azgın sulara kapılan koyunlarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlçeye bağlı Pervane Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili yağışların ardından debisi ve su seviyesi yükselen dereden koyun sürüsüyle karşı yamaca geçmeye çalışan çoban, geçiş sırasında akıntıya kapılan koyunlar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Çobanın yoğun çabası ve uzun uğraşları sonucu suya kapılan koyunlar kurtarıldı. Küçükbaş sürüsünü kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.