Taşan derenin ortasında can pazarı! Çoban koyunlarını kurtarmak için zamanla yarıştı

Trabzon’un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası debisi yükselen derede sürüklenen koyunlar, çobanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Pervane Mahallesi’nde yaşanan korku dolu anlarda çoban, azgın sulara kapılan koyunlarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.