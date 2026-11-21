İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı: O anlar kamerada

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi ve çevresindeki gökdelenlere yıldırım düştü. Art arda çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar görsel şölen oluştururken, yüksek binalara yıldırım isabet ettiği anlar da kameraya yansıdı.