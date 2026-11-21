İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi ve çevresindeki gökdelenlere yıldırım düştü. Art arda çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar görsel şölen oluştururken, yüksek binalara yıldırım isabet ettiği anlar da kameraya yansıdı.
Ataşehir'de akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havayla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Finans Merkezi ve çevresinde bulunan yüksek binalara yıldırım isabet etti.
O ANLAR KAMERADA
Gökdelenlerin üzerinde oluşan yıldırımlar görsel şölen oluştururken, o anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, gökyüzünü aydınlatan yıldırımların yüksek binalara isabet ettiği anlar yer aldı.