Beykoz'da İETT otobüsünde tehdit! Bıçaklı zanlı yakalandı
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İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde bıçakla yolcuları tehdit eden şüpheli, polis ekiplerince Kavacık durağında gözaltına alındı. Kıyafetinin içine gizlediği bıçak ele geçirilen şüphelinin 2,41 promil alkollü olduğu belirlendi.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsünde bıçaklı tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Otobüsü Kavacık durağında durduran polis ekipleri, şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı.
BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak da ele geçirildi.
Yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.