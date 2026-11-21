Giresun'da 28 Nisan'da iki grup arasında çıkan tartışmada, arabuluculuk yapmak isteyen üniversite öğrencisi Utku Konak, Nurettin Can Talıç'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giresun 'da iki grup arasındaki husumeti sona erdirmek için arabuluculuk yapmak isterken bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Utku Konak'ın annesi Aysel Akkaya, Sabah'a konuştu. Nazrin Malikova'nın haberinde olay günü yaşananları anlatan acılı anne, oğlunun saldırıya uğradığı sırada çevredekilerin yardıma koşmasının da engellendiğini öne sürdü. Akkaya, "Oğlumu katlettiler, yardımı da engellediler" sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ARABULUCULUK YAPMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Olay günü, aralarında husumet bulunan A.Y. (17) ile Nurettin Can Talıç (18), Elmalı Parkı yakınlarında buluşmaya karar verdi. A.Y., üniversite öğrencisi Utku Konak'ın da aralarında bulunduğu 5 arkadaşıyla parka geldi.

Karşı taraftaki kalabalığı fark eden Utku Konak, "Siz bekleyin, ben arabulucu olarak konuşayım" diyerek arkadaşı Refikhan ile grubun yanına gitti.

Babası Ali Talıç (59) ve amcası Hicabi Talıç (61) ile olay yerine gelen Nurettin Can Talıç, sustalı olarak bilinen bıçakla Utku Konak'a saldırdı. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddialara göre Hicabi Talıç, olay sırasında silah doğrultarak Utku'nun arkadaşlarının müdahalesini engelledi. Soruşturma kapsamında Nurettin Can Talıç ve Hicabi Talıç hakkında "kasten öldürme", Ali Talıç hakkında ise "tehdit" suçundan dava açıldı.