Giresun'da arabuluculuk yaparken öldürülmüştü: Utku'nun annesinden çarpıcı açıklamalar
Giresun'da iki grup arasındaki husumeti sona erdirmek için araya giren 19 yaşındaki Utku Konak, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Acılı anne Aysel Akkaya, oğluna saldıran şüphelinin yakınlarının yardıma koşanları engellediğini öne sürerek, “Oğlumu katlettiler, yardımı da engellediler” dedi.
Giresun'da iki grup arasındaki husumeti sona erdirmek için arabuluculuk yapmak isterken bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Utku Konak'ın annesi Aysel Akkaya, Sabah'a konuştu. Nazrin Malikova'nın haberinde olay günü yaşananları anlatan acılı anne, oğlunun saldırıya uğradığı sırada çevredekilerin yardıma koşmasının da engellendiğini öne sürdü. Akkaya, "Oğlumu katlettiler, yardımı da engellediler" sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi.
Giresun'da 28 Nisan'da iki grup arasında çıkan tartışmada, arabuluculuk yapmak isteyen üniversite öğrencisi Utku Konak, Nurettin Can Talıç'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ARABULUCULUK YAPMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI
Olay günü, aralarında husumet bulunan A.Y. (17) ile Nurettin Can Talıç (18), Elmalı Parkı yakınlarında buluşmaya karar verdi. A.Y., üniversite öğrencisi Utku Konak'ın da aralarında bulunduğu 5 arkadaşıyla parka geldi.
Karşı taraftaki kalabalığı fark eden Utku Konak, "Siz bekleyin, ben arabulucu olarak konuşayım" diyerek arkadaşı Refikhan ile grubun yanına gitti.
Babası Ali Talıç (59) ve amcası Hicabi Talıç (61) ile olay yerine gelen Nurettin Can Talıç, sustalı olarak bilinen bıçakla Utku Konak'a saldırdı. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddialara göre Hicabi Talıç, olay sırasında silah doğrultarak Utku'nun arkadaşlarının müdahalesini engelledi. Soruşturma kapsamında Nurettin Can Talıç ve Hicabi Talıç hakkında "kasten öldürme", Ali Talıç hakkında ise "tehdit" suçundan dava açıldı.
"BURADAN SAĞ ÇIKAMAZSIN" DİYE TEHDİT ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ
Oğlunun hiçbir savunma imkanı bulunmadığını belirten anne Aysel Akkaya, olay anında yaşananlara ilişkin iddialarını anlattı.
Utku'nun karşı grupla konuşmak için yanlarına gittiğinde elini uzatarak selam verdiğini söyleyen Akkaya, Ali Talıç'ın oğluna "Ne gerekiyorsa yap, arkandayız. Gerisini hallederiz" dediğini öne sürdü.
Akkaya, Hicabi Talıç'ın da oğlunu yakasından tutarak sarstığını ve "Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Seni buraya gömeriz. Buradan sağ çıkamazsın" sözleriyle tehdit ettiğini iddia etti.
"KİMSE YARDIM ETMEYECEK" DEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ
Yardıma koşmak isteyen kişilerin silahla engellendiğini öne süren anne Akkaya, olay yerinde "Kimse yardım etmeyecek. Bu çocuk burada ölecek" denildiğini iddia etti.
Olayla ilgili yargı sürecine de tepki gösteren Akkaya, "Azmettirici oldukları ortada ama tutuklanmadılar. Mahkemeye gülerek geldiler sonra gittiler" ifadelerini kullandı.