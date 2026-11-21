Çanakkale'de internetten sipariş ettiği hayalindeki oyun konsolu için 65 bin lirasını sanal dolandırıcılara kaptıran 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Orhan Erdem Sur, yaşadığı ağır gurur kırıklığı ve psikolojik çöküntüye dayanamayarak 6. kattaki evinden atlayıp hayatına son verdi. Üç gün önce aynı balkondan atlamak üzereyken babası tarafından son anda kollarından tutularak kurtarılan talihsiz gencin acı ölümü ailesini yasa boğdu.

Yürek burkan olay, Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Orhan Erdem Sur adlı genç, uzun süredir hayalini kurduğu oyun konsolunu satın almak için çok bilinen bir alışveriş sitesine ilan veren Yakup Bahar ile iletişime geçti. İşlemi güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştireceğini düşünen Sur, karşı taraftan hiç şüphelenmedi. Kendisini arayan satıcı Bahar, "sigorta bedeli" tuzağıyla kendisine 65 bin lira göndermesini istedi.

OLAYI GURURUNA YEDİREMEDİ

Bu ödemenin geçici bir prosedür olduğuna ve ürün ulaşınca parasının iade edileceğine inanan talihsiz genç, satıcıya parayı gönderdi. Güvenlik görevlisi olan Sur, sipariş ettiği oyun konsolu kendisine bir türlü gönderilmeyince dolandırıldığını anladı.

Yaşadığı şokla polise başvurup şikayetçi oldu. Soruşturma sürerken, dolandırıldığını bir türlü kabullenemeyen Sur, bunalıma düştü ve 6. kattaki evinden kendini boşluğa bırakarak hayata veda etti.