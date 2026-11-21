4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın ölümünde kan donduran sözler!
Mardin'in Midyat ilçesinde 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Naz’ın 5’inci kattaki evinin penceresinden atılarak katledilmesine ilişkin davada kan donduran gerçekler gün yüzüne çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu koca Levent Naz mahkemede "Kendini attı, tutamadım" diyerek suçlamaları reddetse de duruşmada dinlenen tanıklar; sanığın cinayetin hemen ardından "Onu aşağı attım" ve "Aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın" diyerek vahşeti itiraf ettiğini gözler önüne serdi.
Olay, 11 Ağustos'ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Çevre Yolunda Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, pencereden düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Bedriye Naz'ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Naz hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
SANIK KOCADAN 'TUTAMADIM' SAVUNMASI
Midyat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Levent Naz, maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Naz, olay günü eşinin sosyal medya yazışmalarını gördüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Olay günü eşine tokat attığını kabul eden sanık, tartışma sırasında Bedriye Naz'ın salona giderek pencereden aşağı düştüğünü, kendisini tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını iddia etti.
Suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep eden Levent Naz, "Komşumuz H. geldiğinde çocukları alıp aşağı indirmesini istedim. Mutfakta telefonla kardeşim Yusuf'u arayıp durumu anlattığım sırada Bedriye çığlık atarak salona koştu. Kanepenin üzerine basıp cama çıktı. Tutmaya çalıştım ama tutamadım, aşağı düştü. Şoka girdim. Yoldan geçen bir arabaya binip uzaklaştım, daha sonra polise teslim oldum" ifadelerini kullandı.