Duruşmada tanık olarak dinlenen alt komşuları H.A. ise Bedriye Naz'ın 'Yapma, dur' diye bağırması ve çocukların ağlama sesleri üzerine üst kata çıktığını söyledi. Kapıyı çaldığında açılmadığını, polisi arayacağını söyleyince sanığın kapıyı açtığını belirten H.A., "Bedriye kapının köşesinde yerde oturuyordu, sanık elinden tutup yere sabitlemişti. Bedriye bana 'Beni kurtar, beni öldürecek' dedi. Çocukları alıp evime indirdim. Kardeşim E. ile tekrar yukarı çıktığımızda merdivende sanıkla karşılaştık. Bize, 'Gelmenize gerek yok, beni aldattığını öğrendim, onu aşağı attım' dedi. Balkondan baktığımda Bedriye'yi yerde yatarken gördüm" diye konuştu.

Olay sonrası sanığı aracına alan tanık A.A., sanığın araçta telefonla biriyle konuşurken bağırarak 'Çocuklarım yetim kaldı, ben attım' ifadelerini kullandığını duyunca kendisini araçtan indirdiğini söyledi.

ENİŞTEYE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA: "ŞİMDİ ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN"

Maktulün eniştesi tanık V.D. ise olay günü saat 19.20 sıralarında sanığın kendisini görüntülü arayarak eşinin mesajlarını yakaladığını söylediğini belirterek, "Sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka olabileceğini söyledim. Bana 'Ne yapay zekası, beni aldatıyor, aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın' diyerek telefonu kapattı. Ayrıca Bedriye daha önce sanığın kendisine bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini eşime anlatmıştı" ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Mihdiye Çakmak da tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, sanığın kızına sürekli eziyet ettiğini ve kendileriyle görüşmesine engel olduğunu belirterek şikayetçi oldu.