Anadolu Otoyolu’nda peş peşe iki kaza! Düzce’de 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde, Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Düzce ve Hendek’teki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.