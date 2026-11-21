Anadolu Otoyolu’nda peş peşe iki kaza! Düzce’de 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde, Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Düzce ve Hendek’teki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yağışla birlikte peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 4 kişi yaralandı.
İKİ AYRI NOKTAYA EKİPLER SEVK EDİLDİ
İlk kaza, öğle saatlerinde Ankara istikametinde Gölyaka gişeleri yakınlarında, ikinci kaza ise İstanbul istikametindeki Gümüşova rampalarında meydana geldi.
Kazaları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR DÜZCE VE HENDEK'TE TEDAVİYE ALINDI
İlk kazada yaralanan H.K. ile A.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kazada yaralanan S.G. ile E.A. ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.