Aydın'da zehir tacirlerine geçit yok! 3 ilçede 9 operasyon: 12 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Efeler, Nazilli ve İncirliova ilçelerinde polis ekiplerince 11-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Efeler, Nazilli ve İncirliova ilçelerinde 11- 19 Kasım tarihlerinde 9 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda; 30 bin 738 sentetik ecza, 154 gram sentetik ecza hammaddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar, 10 gram skunk, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.