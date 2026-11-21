Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Efeler, Nazilli ve İncirliova ilçelerinde 11- 19 Kasım tarihlerinde 9 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 30 bin 738 sentetik ecza, 154 gram sentetik ecza hammaddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar, 10 gram skunk, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 lira ele geçirildi.