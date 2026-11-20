Türkiye'nin farklı noktalarından gelen kaza haberleri yürekleri dağladı. Hatay , Bilecik ve Aydın 'da meydana gelen üç ayrı trafik kazası can aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılan 5 yaralıya, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde meydana gelen kazada, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz henüz bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Kazada işçi Beytullah Kertlez hayatını kaybederken 5 işçi yaralandı.

BİLECİK'TE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: ULAŞIM DURDU Bilecik'in Bozüyük ilçesinde saat 17.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde, Eskişehir istikametinde trafik kazası meydana geldi. 06 VIP 94 plakalı minibüs ile 16 AAY 44 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan minibüs sürücüsü Eskişehir Şehir Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolunda ulaşım dururken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.