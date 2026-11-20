Hatay, Bilecik ve Aydın'da feci kazalar! 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Türkiye'nin üç farklı ilinden peş peşe kaza haberleri geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması ve Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazalarda toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Türkiye'nin farklı noktalarından gelen kaza haberleri yürekleri dağladı. Hatay, Bilecik ve Aydın'da meydana gelen üç ayrı trafik kazası can aldı.
HATAY'DA ARAZÖZ UÇURUMA YUVARLANDI: 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde meydana gelen kazada, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz henüz bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Kazada işçi Beytullah Kertlez hayatını kaybederken 5 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılan 5 yaralıya, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BİLECİK'TE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: ULAŞIM DURDU
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde saat 17.00 sıralarında Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde, Eskişehir istikametinde trafik kazası meydana geldi. 06 VIP 94 plakalı minibüs ile 16 AAY 44 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan minibüs sürücüsü Eskişehir Şehir Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolunda ulaşım dururken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
AYDIN'DA MEZARLIK DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Aydın'ın Söke ilçesinde saat 14.00 sıralarında Söke-Aydın kara yolunda, Sazlı Mezarlığı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Aydın'dan Söke yönüne ilerleyen Fatma Kandemir'in (65) kullandığı 07 F 3895 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Savrulan otomobil, ardından karşı şeride geçerek Emre Kula (29) yönetimindeki 34 NZG 883 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Kula'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Beyza Kula (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Kandemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.