Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde başlatılan projeyle laboratuvarda üretilen “Nezi” adlı faydalı böcekler, domates güvesi ve beyazsineklere karşı kullanılacak. Projeyle kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Tarımda kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için doğal mücadele yöntemi devreye alınıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) başlatılan projeyle laboratuvar ortamında üretilen "Nezi" adlı faydalı böcekler, domates güvesi ve beyazsineklere karşı kullanılacak. İlk olarak Sivas'taki domates seralarında uygulanacak yöntem, daha sonra çiftçilerin tarla ve bahçelerine taşınacak. SCÜ Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarafından yürütülen projede, bilimsel adı Nesidiocoris tenuis olan faydalı böcekler laboratuvarda çoğaltılıyor. Doğal avcı özelliği taşıyan böceklerin, domates bitkisine zarar veren türlerin popülasyonunu baskılaması hedefleniyor.

(Foto: DHA) KİMYASAL İLAÇLARA DOĞAL ALTERNATİF Projeye ilişkin bilgi veren Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, tarımda bilinçsiz kimyasal ilaç kullanımının insan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturduğunu belirtti. Yörük, "Hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan kanser vakaları var. Bu vakaların büyük bir bölümünün sebebi maalesef tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaçlardır. Biz de bölüm olarak bu soruna karşı bir çalışma başlattık. Özellikle domates bitkisindeki zararlı böceklere karşı faydalı böcekler üretiyoruz. Seralara düzenli salımlar yaparak bu faydalı böceklerin zararlıları etkisiz hale getirmesini sağlıyoruz. Bu sayede hem bilinçsiz kimyasal kullanımının hem de suların ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

(Foto: DHA) NEZİ, ZARARLI BÖCEKLERİN YUMURTALARINI YİYOR Nezi adı verilen faydalı böceğin domates güvesi ve beyazsineklerin doğal düşmanı olduğunu belirten Yörük, böceklerin zararlı türlerin yumurtalarını yiyerek çoğalmalarını engellediğini anlattı. Yörük, "Bu doğal düşmanları ortama salarak zararlıları baskı altında tutuyoruz. Bu faydalı böcek aslında doğada var. Biz sadece onu bulup çoğaltıyor ve zararlı böceklerin üzerine salıyoruz. Nezi dediğimiz bu faydalı böcek, zararlı böceğin yumurtalarını bularak yiyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla zararlı böcek büyümek için ortam bulamıyor ve popülasyonu hızla azalıyor. Yumurtalar açılmadığı için de bitkiye zarar veremiyor" ifadelerini kullandı.