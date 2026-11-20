Bursa semalarında görenleri şaşırtan doğa olayı! Gören herkes telefona sarıldı

Bursa'da gökyüzünde beliren sıra dışı doğa olayı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım olmak üzere tam 5 ilçeden birden görülebilen ve alışılmışın dışındaki görünümüyle UFO'yu andıran mercek bulutu, gökyüzünde uzun süre şeklini korurken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.