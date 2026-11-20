Bursa semalarında görenleri şaşırtan doğa olayı! Gören herkes telefona sarıldı
Bursa'da gökyüzünde beliren sıra dışı doğa olayı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım olmak üzere tam 5 ilçeden birden görülebilen ve alışılmışın dışındaki görünümüyle UFO'yu andıran mercek bulutu, gökyüzünde uzun süre şeklini korurken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Bursa semalarında ortaya çıkan mercek bulutu, alışılmışın dışındaki görüntüsüyle ilgi çekti. Beş ilçeden görülebilen bulut, gökyüzünde uzun süre şeklini korudu.
5 İLÇEDEN GÖRÜLDÜ
Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden izlenebilen mercek şeklindeki bulut, vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. Birçok kişi, gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor. Bu bulutlar, engebenin kuytu tarafında aşağı yönlü türbülans bulunduğunu gösteriyor.
UFO'YA BENZEYEN GÖRÜNTÜ
Orografik bir olay sonucunda oluşan ve UFO'ya benzeyen mercek bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.