Osmaniye'de korkutan anlar! Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Düziçi-Osmaniye kara yolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tankerde hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.