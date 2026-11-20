Osmaniye'de korkutan anlar! Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.