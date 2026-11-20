Diyarbakır'da trafikte başlayan takip silahlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların trafikte birbirlerini takip etmesinin ardından sokak ortasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Park halindeki araçların da aralarında bulunduğu toplam 5 araçta hasar meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana geldi.
TRAFİKTE TAKİP ETTİLER, SOKAKTA ATEŞ AÇTILAR
Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup, trafikte araçlarıyla birbirlerini takip etmeye başladı. Sokakta araçlarını durdurarak inen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirini darbettiği ve yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtığı olayda 3 kişi yaralandı. Silahların kullanıldığı kavga sırasında, park halindeki 2 araç da dahil olmak üzere toplam 5 araçta hasar oluştu.
1 DOLU ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTILAR VAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 1 dolu şarjör ele geçirildi.
PANİK ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Polis ekipleri, olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldı. Kavganın ardından sokakta yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.