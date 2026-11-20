Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana geldi.

TRAFİKTE TAKİP ETTİLER, SOKAKTA ATEŞ AÇTILAR Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup, trafikte araçlarıyla birbirlerini takip etmeye başladı. Sokakta araçlarını durdurarak inen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirini darbettiği ve yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtığı olayda 3 kişi yaralandı. Silahların kullanıldığı kavga sırasında, park halindeki 2 araç da dahil olmak üzere toplam 5 araçta hasar oluştu.