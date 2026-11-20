Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 minibüste bulunan 25 kişi mahsur kaldı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde 3 minibüste bulunan toplam 25 kişi mahsur kaldı.

EKİPLER ARDAHAN YÖNÜNDEN İLERLEMEKTE ZORLANDI İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ardahan yönünden bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları Ardanuç yönünden sürdürüldü. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda minibüslerdeki 25 kişi kurtarıldı.

ILGAR GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR YOLDA KALDI Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda otomobil ve tır yolda kaldı.