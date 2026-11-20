3 minibüste 25 kişi mahsur kaldı! Kar ve tipide saatler süren kurtarma
Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 minibüste bulunan 25 kişi mahsur kaldı.
Ardahan-Ardanuç kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yolun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde 3 minibüste bulunan toplam 25 kişi mahsur kaldı.
EKİPLER ARDAHAN YÖNÜNDEN İLERLEMEKTE ZORLANDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ardahan yönünden bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bunun üzerine kurtarma çalışmaları Ardanuç yönünden sürdürüldü. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda minibüslerdeki 25 kişi kurtarıldı.
ILGAR GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR YOLDA KALDI
Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda otomobil ve tır yolda kaldı.
KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması ve yolun açık tutulması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.