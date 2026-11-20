Bursa’da vicdanları sızlatan kaza! Yardıma koşanları otomobille ezdi
Giriş Tarihi:
|
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yola savrulan yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar, faciayla karşı karşıya kaldı. Karşı yönden gelen başka bir otomobil, aralarında yaşlı bir adamın da bulunduğu 3 kişiye çarparak yaraladı; sürücü ise başka bir araca da çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindekiler yola savruldu.
Kazayı gören yaşlı bir adam, yaralılara yardım etmek için yanlarına yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil, yerde bulunan motosikletlilere ve yardım etmek isteyen yaşlı adama çarptı. Hızını kesmeden yoluna devam eden sürücü, başka bir araca da çarparak kayıplara karıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.