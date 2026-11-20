Bursa’da vicdanları sızlatan kaza! Yardıma koşanları otomobille ezdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yola savrulan yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar, faciayla karşı karşıya kaldı. Karşı yönden gelen başka bir otomobil, aralarında yaşlı bir adamın da bulunduğu 3 kişiye çarparak yaraladı; sürücü ise başka bir araca da çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.