Siirt'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, lastiğin içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, araç lastiğine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracı durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ JPO İLE TESPİT EDİLDİ Narkotik dedektör köpeği JPO'nun da katıldığı detaylı aramada, otomobilin lastiğine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

VALİLİKTEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE MESAJI

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin hem operasyonel hem de önleyici faaliyetlerle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.