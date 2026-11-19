Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kenan H., "Saat 15.00 sıralarında, elinde yemek poşetiyle gelerek 'Yemek siparişiniz var' dedi. Ben de kapıyı açtım 'Yemek siparişim yok' dedim. Kapıyı kapattığım sırada tekmeyle kapıya vurup beni darbetmeye başladı. Silahla kafama vurdu. Diğer kişi de içeride koltukları kaldırdı, kutuların içine baktı ve çekmeceleri açtı. İçeriden altın dolar alarak, bir miktar parayı hesaplarına transfer ettirdiler. Toplamda 430 bin lira civarında param gitti. Rüya görüyormuş gibi hissettim, korktum. Darp raporu aldım. Gözlerim morarmıştı. 2 kişiydiler, ikisini de tanımıyorum. Eski Edirne Asfaltı Caddesine doğru kaçtılar. Bizim aşağıdaki pideciden güveç alıp geliyorlar." dedi.

'KAN REVAN İÇİNDEYDİ'

Şüphelilerin pide aldığı iş yerinin sahibi Serkan Demir ise "Komşumuz Kenan kardeşimiz geldi, kan revan içindeydi. 'Abi koş eve silahlı soyguncular geldi. Kafama silah dayadılar, beni gasbettiler' dedi. Ben de panikle telefonumu aldım yanıma, yukarı çıktım. Ne olduğunu sorduğumda, 'Abi kafama silah dayadılar; yaklaşık 400 bin lira paramı aldılar' dedi. Ben polis ekiplerine haber verdim. Polis ekipleri sağ olsunlar 5 dakikada geldi, ilgilendiler arkadaşla. İlk önce bize uğramış soyguncular. Pide almışlar bizden. Ardından yukarıya 'Siparişiniz var' diye çıkmışlar. O şekilde evine girip arkadaşı darbederek gasbetmişler. Her yeri talan etmişler evde, ziynet eşyası ve paraları aramışlar. Çok rahat tavırları vardı" diye konuştu.