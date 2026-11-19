Gaziosmanpaşa'da yemek siparişi tuzağı! 430 bin liralık vurgun
İstanbul Gaziosmanpaşa’da akıllara durgunluk veren bir kurye kılığında silahlı yağma olayı yaşandı. Mahalledeki pideciden paket yaptırıp kurye süsü vererek Kenan H.’nin kapısına dayanan yabancı uyruklu 2 saldırgan, "Yemek siparişiniz var" yalanıyla kapıyı açtırdı. Kapıyı tekmeleyip içeri dalarak ev sahibinin kafasına silah kabzasıyla vuran gözü dönmüş şüpheliler, toplam 430 bin liralık vurgunla kayıplara karıştı.
Olay, 29 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın 2'nci katında oturan Kenan H.'nin yaşadığı dairenin önüne gelen şüpheliler zili çaldı.
'Yemek siparişiniz var' diyerek kapıyı açtıran yabancı uyruklu 2 şüpheli, aralık bulunan kapıyı tekmeleyerek zorla içeri girdi. Kenan H.'yi darbedip silahla tehdit eden şüpheliler; evde bulunan ziynet eşyası ve dövizi alıp, bir miktar parayı da kendi hesaplarına zorla transfer ettirerek kaçtı. Yaklaşık 430 bin lirasının gasbedildiğini belirten Kenan H., şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.
PİDECİDEN PAKET YAPTIRIP APARTMANA ÇIKTILAR
Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, olay öncesinde evin yakınındaki bir pideciye girip paket yaptırdıkları, ardından daireye gittikleri, kısa süre sonra da apartmandan çıkarak uzaklaştıkları anlar yer alıyor.