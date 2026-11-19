Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Küçük Karayün köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet, Y.D. idaresindeki 60 ABS 496 plakalı kamyona arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada kamyonette bulunan Elif Demircan, Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyon sürücüsü Y.D. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Demircan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.