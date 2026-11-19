Balıkesir’in Bandırma ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada Soner Çil’in ölümüne neden oldukları iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem, avukatlarının itirazı üzerine yeniden tahliye edildi. Mahkeme, iki sanık hakkındaki ev hapsi tedbirinin devamına karar verdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil'e yumruk atarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan Yavuz Kef (32) ve Ahmet Enes Erdem (33) hakkında yeni bir karar verildi. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan iki sanık, ilk duruşmada ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Sanık avukatlarının başvurusu sonrası bir kez daha tahliye edilen Kef ve Erdem'in ev hapsi tedbirinin ise devamına hükmedildi.

(Foto: DHA) KAVGA İKİNCİ EĞLENCE MEKANINDA YENİDEN ALEVLENDİ Olay, 21 Mart'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef, gece saatlerinde gittikleri eğlence mekanında M.A. ile tartıştı. M.A.'nın arkadaşlarını çağırması üzerine Soner Çil ve Ufuk K. de eğlence merkezine geldi. Burada tartıştıktan sonra ayrılan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekanında yeniden karşılaştı. Taraflar arasında başlayan küfürleşme kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracına doğru yürüyen Çil, peşinden gelen grupla kavga etmeye başladı. Çil, belinden çıkardığı kemerle Yavuz Kef'in sırtına vurdu. Yaşanan arbede sırasında Kef'in attığı yumruk Soner Çil'in başına isabet etti. Bilincini kaybederek yere düşen Çil'in yüzüne, Ahmet Enes Erdem de ayakkabısının tabanıyla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem tutuklandı. Polis merkezinde Soner Çil'in öldüğünü öğrenen Kef'in, "Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü?" diyerek gözyaşı döktüğü belirtildi.