Yozgat’ta hatalı sollama yaparak aynı aileden anne, baba ve kızlarının hayatını kaybetmesine neden olan TIR sürücüsü, tutuklanmasından yaklaşık 1,5 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda kazada asli ve tek kusurlu olduğu belirtilen sürücünün serbest bırakılmasına aile üyeleri tepki gösterdi.

Yozgat'ta hatalı sollama yaparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü, tutuklanmasından yaklaşık 1,5 ay sonra tahliye edildi. Kadışehri ilçesinde meydana gelen kazada önce anne ve baba, 20 gün sonra ise ağır yaralanan kızları hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda TIR sürücüsünün kazada asli ve tek kusurlu olduğu belirtildi. Sürücünün tahliye edilmesine tepki gösteren aile yakınları, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. YOZGAT'TA 3 KİŞİLİK AİLEDEN GERİYE ACI KALDI! Kaza, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Halıköy beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan TIR sürücüsü Bekir Dal, karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen Damla Çınar'ın (21) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan anne Nesrin Çınar (44) ile baba Yılmaz Çınar (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Damla Çınar ise kaldırıldığı hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

(Foto: ahaber.com.tr) BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TIR SÜRÜCÜSÜ ASLİ VE TEK KUSURLU BULUNDU Kazanın ardından düzenlenen ilk tutanakta TIR sürücüsü Dal'ın yüzde 75, otomobil sürücüsü Çınar'ın ise yüzde 25 kusurlu olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise farklı bir sonuca ulaşıldı. Raporda TIR sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/G maddesinde yer alan "Şeride tecavüz etme" kuralını ihlal ettiği belirtilerek, kazada "asli ve tek kusurlu" olduğu kanaatine varıldı. Otomobil sürücüsü Damla Çınar'a ise herhangi bir kusur atfedilmedi. TIR sürücüsü Bekir Dal, TCK'nın 85. maddesi kapsamında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sırasında tutuklandı.