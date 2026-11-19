"BALIK, VÜCUDUMUZUN EN GÜÇLÜ SAVUNMA KALKANLARINDAN BİRİDİR" Balığın besin değerine dikkat çeken Diyetisyen Damla Kilerci, "Balık, vücudumuzun en güçlü savunma kalkanlarından biridir. Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirir. Yüksek kaliteli protein ve doğal D vitamini sağlar. Kalp ve damar sağlığını korumaktan beyin fonksiyonlarını desteklemeye kadar tepeden tırnağa şifa kaynağıdır. Balığın içindeki omega-3 sayesinde adeta damar içi temizlikçisi gibi davranır. Damarlardaki iltihaplanmayı azaltır, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kalp krizine karşı en etkili ilacımızdır" dedi.

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"HAFTADA EN AZ İKİ GÜN BALIK TÜKETİLMESİNİ ÖNERİYORUZ"

Balığın beyin gelişimi ve hafıza üzerindeki etkilerine değinen Kilerci, "Beynimizin yaklaşık yüzde 60'ı yağdan oluşur ve bunun ana yakıtı da omega-3'tür. Düzenli balık tüketimi beyin hücrelerinin zarlarını yeniler. Çocuklarda zihinsel gelişimi hızlandırırken biz yetişkinler için de kışın çok sık yaşadığımız odaklanma sorununu ve unutkanlığı ciddi oranda azaltır. Sağlıklı bir yetişkinin haftada en az iki gün balık tüketmesini öneriyoruz. Porsiyon olarak da tek seferde yaklaşık 350 gram, yani yaklaşık iki avuç içi kadar balık tüketmek ideal faydayı sağlayacaktır." diye konuştu.

"SOMON, USKUMRU VE SARDALYA OMEGA-3 AÇISINDAN ZENGİN"

Balık türlerinin besin değerlerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Kilerci, "Özellikle soğuk su balıkları ve yağlı balıklar omega-3 açısından en zengin olanlarıdır. Örneğin somon, uskumru ve sardalya başı çeker. Ancak kış mevsiminde kendi sularımızda yetişen palamut, lüfer ve hamsi de besin değeri açısından muazzam bir değere sahiptir. Hepsinin vücuttaki görevi farklı. Somon tam bir omega-3 şampiyonu, kalbi korur. Palamut kışın vazgeçilmezidir, harika bir D vitamini ve B12 deposudur. Hamsi ve istavrit ise özellikle küçük kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde inanılmaz bir kalsiyum kaynağıdır ve kemik sağlığı için de harikadır" ifadelerini kullandı.