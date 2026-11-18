Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sopayla darbedildiği iddia edilen kedi bir gözünü kaybetti. Hayvanseverler, sorumlunun bulunmasını istedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kedinin sopayla darbedildiği iddiası tepkilere neden oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kedi, aldığı ağır darbeler nedeniyle bir gözünü kaybetti.

KEDİNİN ÇIĞLIKLARINI DUYAN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, Bandırma ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki sopayla bir kediyi darbetti. Kedinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale ederek hayvanı kurtardı.

AĞIR YARALANAN KEDİ BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ağır yaralanan kedinin veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde, gözünün kurtarılamayacak durumda olduğu belirlendi.

Enfeksiyonun vücuda yayılmasını önlemek amacıyla kedinin hasar gören gözü operasyonla alındı.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverler, kediyi darbettiği öne sürülen kişinin tespit edilerek hakkında işlem yapılmasını istedi.