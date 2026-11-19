Konya'da acı kaza! Rektör Kemalettin Aydın yaralandı, eşi hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti. Kazada Rektör Aydın ile otomobilin sürücüsü yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aydın için taziye mesajı paylaştı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'dan acı haber geldi.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolunun Kulu Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
REKTÖR AYDIN'IN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Uzunoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
VALİ AKIN VE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HASTANEYE GELDİ
Kaza haberinin ardından Aydın ailesinin yakınları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.
SÖZCÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu" dedi.
AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çok üzgünüz… Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet; Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.