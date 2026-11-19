Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü kazada yaralandı! Eşi kurtarılamadı | Fotoğraf: AA

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

REKTÖR AYDIN'IN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Uzunoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİ AKIN VE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HASTANEYE GELDİ

Kaza haberinin ardından Aydın ailesinin yakınları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.