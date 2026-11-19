YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Köprünün çökmesinin ardından güzergah, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlattı. Ulaşım için alternatif güzergahın Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerinden geçen yol olarak belirlendiği bildirildi.