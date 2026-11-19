Diyarbakır'da sel sularına dayanamayan köprü çöktü! O anlar kamerada
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, şiddetli yağışların ardından debisi yükselen İnikan Deresi üzerindeki beton köprü çöktü. Mahalleleri birbirine bağlayan köprünün çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Baloğlu ve Koçkar mahalleleri arasındaki İnikan Deresi'nin debisi yükseldi.
Aygün, Koçkar, Saltuk ve Akçesir mahallelerinin bağlantısını sağlayan grup yolu üzerindeki beton köprü, şiddetli akıntıya dayanamayarak çöktü. Köprünün yıkıldığı sırada üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Köprünün çökmesinin ardından güzergah, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlattı. Ulaşım için alternatif güzergahın Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerinden geçen yol olarak belirlendiği bildirildi.