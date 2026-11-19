BUDO seferleri iptal edildi! İşte 19 Kasım iptal listesi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, İstanbul ve Armutlu arasındaki bazı seferlerin yapılamayacağı belirtilirken, iptal edilen seferlerin saatleri de açıklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin iptal edildiğini açıkladı.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler yapılamayacak.
BURSA-İSTANBUL HATTINDA 8 SEFER İPTAL
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.
İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30'da yapılması planlanan seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
ARMUTLU SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
BUDO, aynı gerekçeyle Armutlu bağlantılı 4 seferin daha iptal edildiğini açıkladı.
İptal edilen seferler arasında saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yer aldı.