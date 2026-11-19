BUDO seferleri iptal edildi! İşte 19 Kasım iptal listesi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, İstanbul ve Armutlu arasındaki bazı seferlerin yapılamayacağı belirtilirken, iptal edilen seferlerin saatleri de açıklandı.