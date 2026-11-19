Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Kaza, İhsaniye Mahallesi Konuralp Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.Ö. yönetimindeki 06 DHF 395 plakalı otomobil, İsfendiyaroğlu Sokağa dönüş yaptığı sırada B.P. idaresindeki 14 ADS 591 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen B.P. hafif yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı motosiklet sürücüsü, hastaneye gitmeyi reddetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.