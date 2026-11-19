Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.