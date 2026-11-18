Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! İşçiler dumandan etkilendi
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde müdahale edilirken, bazıları ise kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Gözlem altına alınan işçilerden bazılarının ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili çalışma başlattı.
Yangında, alev ve dumanların etkisiyle atölyenin en üst katında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.