Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! İşçiler dumandan etkilendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde müdahale edilirken, bazıları ise kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.