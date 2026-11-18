Trabzon'da kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Yomra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada 58 yaşındaki Aydın Can hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Çamlıyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 58 yaşındaki Aydın Can, doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan Aydın Can, B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. B.T. ve M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.