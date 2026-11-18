Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (Foto: DHA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Aydın Can, B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. B.T. ve M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.