Sütaş, “Çiftlikten Sofralara” iş modeliyle, SB COP Awards 2026 kapsamında verilen iki özel ödülden biri olan Blueprint Ödülü'ne layık görüldü. Gıda üretimini, yenilenebilir enerjiyi ve toprak sağlığını birbirine bağlayan model, somut sonuçları ve yaygınlaştırılabilir yapısıyla öne çıktı.

Sütaş, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümüne katkı sağlayan "Çiftlikten Sofralara" döngüsel iş modeliyle, Sustainable Business (SB) COP Awards 2026'da 1.400 başvuru arasından "Blueprint Ödülü" ne layık görüldü. COP Eylem Gündemi'nin farklı bileşenlerini kapsayan iki özel kategoriden biri olan Blueprint Ödülü, değer zincirini, Eylem Gündemi'nin birden fazla teması ekseninde dönüştüren, farklı sektörler için örnek oluşturabilecek bütüncül özel sektör modellerini öne çıkarıyor.

"GIDA ÜRETİMİNİ, YENİLENEBİLİR ENERJİYİ VE TOPRAK SAĞLIĞINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN KESİNTİSİZ BİR DÖNGÜ OLUŞTURUYORUZ."

Sütaş'ın "Döngüsel Gıda-Enerji-Toprak Bağlantısıyla Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sistemlerinin Dönüştürülmesi" çalışmalarına verilen ödül, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) devam ettiği Antalya'da düzenlenen törende takdim edildi.

13 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen törende ödülü SB COP Başkanlığı Temsilcisi Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Ricardo Mussa'dan alan Sütaş Sürdürülebilirlik Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz şunları söyledi:

"COP31'de iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüşmesinin öneminin vurgulandığı bir dönemde, Çiftlikten Sofralara iş modelimizin uluslararası düzeyde örnek gösterilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Biz sürdürülebilirliği yalnızca üretim tesislerimizin çevresel etkilerini azaltmak olarak görmüyoruz. Çiftlikten Sofralara modelimizle tarımsal üretimi, hayvancılığı, süt ürünleri üretimini, yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimini birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele alıyoruz, Bu yaklaşım sayesinde bir üretim sürecinin çıktısını başka bir üretim sürecinin girdisine dönüştürüyoruz. Böylece hem kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de ekonomik dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz. Bu ödülün, döngüsel iş modellerinin farklı sektörlerde yaygınlaşmasına ilham vermesini diliyoruz."

Kısaca Sütaş:

Marmara Bölgesi'nde Karacabey'de, Orta Anadolu Bölgesi'nde Aksaray'da, Ege - Akdeniz Bölgesi'nde Tire'de ve Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl'de yer alan 4 entegre tesisiyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Yaklaşık 20 bin üretici aileden süt tedarik ediyor.

Ürünlerini 171 bin satış noktasında tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye'de her 10 sofranın 9'unda bir Sütaş ürünü bulunuyor.

2025 konsolide net cirosu 56,7 milyar TL.

4 entegre tesisinde;

Günde 7 milyon paket süt ürünü üretip dağıtıyor.

Sözleşmeli modelle 84 bin dekar alanda kaba yem üretimi gerçekleştiriyor.

Yem fabrikalarında yılda 617 bin ton karma yem üretiyor.

Endüstriyel tesislerinin elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü, çiftliklerinin gübrelerinden ve organik atıklarından üretiyor.

Yılda 755 bin ton organik gübre üretiyor.