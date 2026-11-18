4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON 11 Kasım'da Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 63 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör ve 251 fişek ele geçirildi. Ayrıca balistik yelek, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal bulundu.





87 BANKA HESABINA BLOKE, 7 ŞİRKETE KAYYUM

Soruşturma kapsamında 87 şüphelinin tüm banka hesaplarına bloke uygulanırken, suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyum atandı. Şüphelilere ait piyasa değeri toplam 20 milyon 805 bin lira olan 2 taşınmaz ve 24 araca tedbir konuldu. Kayyum atanan iki şirkete ait piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan ziynet eşyasına el konuldu.





33 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 5'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 25 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 33 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.