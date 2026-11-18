İstanbul Esenyurt'ta, kedilerin komşusunun evine girmesi nedeniyle iki kişi arasında başlayan husumet kanlı bitti. Çıkan tartışmada komşusu tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Ahmet Öksüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet Öksüz'e (39) ait kedilerin komşusu Emre Y.'nin (29) evine girmesi nedeniyle ikili arasında daha önce tartışma yaşandı. Komşular arasında bu nedenle başlayan husumet, bugün yeniden alevlendi.

KEDİ TARTIŞMASINDA SİLAHINI ÇEKTİ

Dönerci dükkanının önünde karşı karşıya gelen Ahmet Öksüz ile Emre Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Y., yanında bulunan tabancayla Öksüz'e ateş açtı.

Sırtına iki kurşun isabet eden Ahmet Öksüz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE 5 BOŞ KOVAN BULUNDU Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öksüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede 5 boş kovan tespit etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Öksüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Emre Y. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.