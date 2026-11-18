Seçilen kelime, insan ile yapay zeka arasındaki farklılıklara dikkat çekerken Microsoft'un kurucusu Bill Gates de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın günlük yaşamdan eğitime, bilimden iş dünyasına kadar pek çok alanda etkisini artırması, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Cambridge Sözlüğü, bu tartışmaların yaşandığı 2026 yılının kelimesini belirledi.

Cambridge Sözlüğü, yapay zekanın insan yaşamındaki etkisinin tartışıldığı 2026 yılının kelimesini ʺhumanʺ (insan) olarak belirledi.

CAMBRIDGE 2026'NIN KELİMESİNİ AÇIKLADI

The Independent'ta yer alan habere göre Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini "human" (insan) olarak seçti. Sözlükte "human" kelimesi, "hayvanların veya makinelerin aksine insanların sahip olduğu niteliklere, kusurlara ve duygulara sahip olmak" şeklinde tanımlanıyor.

Cambridge Sözlüğü sözlükbilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya ilişkin düşünceleri ve kullanılan dili değiştirdiğini belirtti.

McIntosh, "Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı" dedi.

YAPAY ZEKA İNSAN OLMANIN ANLAMINI DEĞİŞTİRİYOR

"Human" kelimesinin geleneksel olarak insanları hayvanlardan, son dönemde ise makinelerden ayırmak için kullanıldığını belirten McIntosh, "human-made" (insan yapımı) gibi birleşik kelimelerin kullanımındaki artışa dikkat çekti.

McIntosh, bu kullanımın insanlara ait eserleri ve nitelikleri yapay zekanın ürettiklerinden ayırma çabasını yansıttığını ifade etti.

İnsan olma fikrine yönelik artan ilginin dönemin ruhunu yansıttığını belirten McIntosh, bu nedenle "human" kelimesinin yılın kelimesi olarak seçildiğini kaydetti.