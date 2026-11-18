Cambridge 2026 yılının kelimesini açıkladı: Bill Gates'ten dikkat çeken yorum
Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini açıkladı. Yapay zekanın insan yaşamındaki etkisinin giderek arttığı bir dönemde yapılan seçim, insan ile makine arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yapay zekanın geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yapay zekanın günlük yaşamdan eğitime, bilimden iş dünyasına kadar pek çok alanda etkisini artırması, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Cambridge Sözlüğü, bu tartışmaların yaşandığı 2026 yılının kelimesini belirledi.
Seçilen kelime, insan ile yapay zeka arasındaki farklılıklara dikkat çekerken Microsoft'un kurucusu Bill Gates de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CAMBRIDGE 2026'NIN KELİMESİNİ AÇIKLADI
The Independent'ta yer alan habere göre Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini "human" (insan) olarak seçti. Sözlükte "human" kelimesi, "hayvanların veya makinelerin aksine insanların sahip olduğu niteliklere, kusurlara ve duygulara sahip olmak" şeklinde tanımlanıyor.
Cambridge Sözlüğü sözlükbilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya ilişkin düşünceleri ve kullanılan dili değiştirdiğini belirtti.
McIntosh, "Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı" dedi.
YAPAY ZEKA İNSAN OLMANIN ANLAMINI DEĞİŞTİRİYOR
"Human" kelimesinin geleneksel olarak insanları hayvanlardan, son dönemde ise makinelerden ayırmak için kullanıldığını belirten McIntosh, "human-made" (insan yapımı) gibi birleşik kelimelerin kullanımındaki artışa dikkat çekti.
McIntosh, bu kullanımın insanlara ait eserleri ve nitelikleri yapay zekanın ürettiklerinden ayırma çabasını yansıttığını ifade etti.
İnsan olma fikrine yönelik artan ilginin dönemin ruhunu yansıttığını belirten McIntosh, bu nedenle "human" kelimesinin yılın kelimesi olarak seçildiğini kaydetti.
BILL GATES'TEN YAPAY ZEKA MESAJI
Cambridge Sözlüğü'nün seçimini değerlendiren Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın insan yaşamındaki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gates, "Yapay zeka, insan olmanın ne anlama geldiği üzerine daha derin düşünmemizi sağlıyor. Hastalıkları tedavi etmemize, eğitimi geliştirmemize ve insanların en çok önem verdikleri şeylere daha fazla zaman ayırmalarına yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın günlük yaşama nasıl dahil edileceği konusunda dikkatli kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Gates, "Yapay zekanın başarısının ölçütü, insan hayatlarını ne kadar iyileştirdiği olmalı" dedi.
"YAPAY ZEKANIN GELECEĞİNDE NELER OLACAĞI BİZE BAĞLI"
Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland da insanlık anlayışının değiştiği bir dönemde "human" kelimesinin yılın kelimesi seçilmesini dikkat çekici bulduğunu belirtti.
McClelland, şu değerlendirmede bulundu:
"İnsan zihni ile yapay zihin, bizim gibi canlı varlıklar ile yarattığımız yapay varlıklar arasındaki farkı anlamaya çalışıyoruz. Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi? Yapay zeka etrafındaki tüm söylemler kaçınılmaz olarak neler olacağı üzerine kurulu. Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı."
YILIN KELİMESİ İÇİN BAŞKA HANGİ ADAYLAR VARDI?
Cambridge Sözlüğü'nün 2026 yılı için değerlendirdiği diğer kelimeler arasında insan kontrolü olmadan karmaşık görevleri yerine getirebilen yapay zeka sistemlerini ifade eden "agent" (aracı), "wholesome" (sağlıklı) ve "analogue" (analog) yer aldı.
Sözlüğe eklenen yeni ifadeler arasında ise çekici veya etkileyici görünmeye çalışmak anlamındaki "aura farming" ile fiziksel görünümü iyileştirme çabasını anlatan "looksmaxxing" bulunuyor.
Cambridge Sözlüğü ayrıca yapay zekanın işlerin yerini alabileceğine yönelik endişelerin artmasıyla birlikte, "modası geçmiş veya işlevsiz hale gelme korkusu" anlamındaki "FOBO" kısaltmasını da sözlüğe eklemeyi değerlendiriyor.