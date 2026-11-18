Eskişehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gece saatlerinde Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak'ta bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin "dur" ihtarında bulunduğu 11 DC 505 plakalı otomobilin sürücüsü V.T., uyarıya uymayarak kaçmaya başladı.

KAÇARKEN POLİS ARACI DAHİL 3 ARACA ÇARPTI

Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, kaçışı sırasında önce başka bir otomobile çarptı. Ters yönden ilerleyen V.T., ardından bir TIR'a ve polis aracına da çarptı. Çarpışmada ekip aracında görevli bir polis memuru yaralandı.

Yakalanarak gözaltına alınan V.T.'nin yapılan kontrolünde 2.06 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu tespit edildi.