Eskişehir’de polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı! 771 bin lira ceza kesilen sürücü tutuklandı
Eskişehir’de drift attığı sırada polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü V.T., takip sırasında başka bir otomobile, TIR’a ve polis aracına çarptı. Bir polis memurunun yaralandığı olayda 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 771 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 5 yıl 4 ay el konulan ve aracı 120 gün trafikten menedilen V.T., iki ayrı suçtan tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gece saatlerinde Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak'ta bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin "dur" ihtarında bulunduğu 11 DC 505 plakalı otomobilin sürücüsü V.T., uyarıya uymayarak kaçmaya başladı.
KAÇARKEN POLİS ARACI DAHİL 3 ARACA ÇARPTI
Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, kaçışı sırasında önce başka bir otomobile çarptı. Ters yönden ilerleyen V.T., ardından bir TIR'a ve polis aracına da çarptı. Çarpışmada ekip aracında görevli bir polis memuru yaralandı.
Yakalanarak gözaltına alınan V.T.'nin yapılan kontrolünde 2.06 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu tespit edildi.
771 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
V.T.'ye toplam 771 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 4 ay süreyle el konulurken otomobili de 120 gün trafikten menedildi.
İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünden geçirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
V.T., "görev yaptırmamak için direnme" ve "bilinçli taksirle yaralanmaya sebep olma" suçlarından tutuklandı.