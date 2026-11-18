Budo'da sefer iptali! 12 sefer durduruldu

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 18 Kasım 2026 tarihinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa, İstanbul ve Armutlu hatlarında toplam 12 seferini iptal etti. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak iptallerin gün boyunca sürmesi beklenirken, yolculara sefer saatlerini kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.