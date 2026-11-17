Bursa’nın İnegöl ilçesinde parkta buldukları cüzdanı sahibine ulaştırmak isteyen gençler, güvenlik kamerasına el sallayarak dikkat çekti. İnegöl Belediyesi’nin çift yönlü iletişim sistemi sayesinde gençlere ulaşan ekipler, cüzdanı kısa sürede teslim alarak sahibine ulaştırdı. Gençlerin duyarlı davranışı takdir topladı.

İnegöl Belediyesi'nin Güvenli Park Sistemi kapsamında kameralarla takip edilen Altı Eylül Çocuk Parkı'nda bir vatandaşın bankta unuttuğu cüzdanı bulan gençler, çevredeki güvenlik kamerasını fark etti. Cüzdanı kameraya gösterip el sallayan gençler, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde görevli personelin dikkatini çekti.

KAMERADAN SESLİ İLETİŞİMLE GENÇLERE ULAŞILDI

Kamera görüntülerini anlık olarak takip eden belediye personeli, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanarak gençlerle iletişime geçti. Gençlere bulundukları yerde beklemelerini söyleyen görevli, cüzdanın teslim alınması için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede parka ulaşan zabıta ekipleri, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi'nin parklarda uyguladığı Güvenli Park Sistemi ile alanlar 7 gün 24 saat kameralarla izlenirken, çift yönlü sesli iletişim sayesinde ihtiyaç duyulan durumlarda vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulabiliyor.