Zonguldak'ta körebe oynarken 8 metrelik istinat duvarından düşen kız çocuğu yaralandı
Zonguldak'ta arkadaşlarıyla körebe oynayan Ö.M. adlı kız çocuğu, yaklaşık 8 metre yükseklikten üzüm asmasının üzerine, ardından yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düşme anı kameraya yansıdı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynadığı sırada yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen kız çocuğu yaralandı. Önce üzüm asmasının üzerine, ardından yere düşen Ö.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖREBE OYNARKEN İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ
Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesindeki Tepeköy Gençlik Sitesi'nde meydana geldi. Kendi aralarında körebe oynayan 4 kız çocuğundan Ö.M., demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.
Üzüm asmasının üzerine düşen, ardından yere çarpan çocuk yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Düşme anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.