Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynadığı sırada yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen kız çocuğu yaralandı. Önce üzüm asmasının üzerine, ardından yere düşen Ö.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(Foto: DHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Düşme anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.