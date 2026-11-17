Sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atıyordu! KDK devreye girdi, o levha değişti
İzmir'de çevre yoluna katılım noktasındaki geometrik kusur, sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bir vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurması üzerine harekete geçildi. Bölgede "dur" levhası "yol ver" levhasıyla değiştirilirken güvenli geçiş için fiziksel düzenleme yapıldı.
İzmir'de çevre yolundaki bir tesisin otoyola katılım noktasında sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan geometrik kusur, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle giderildi. Bölgede "dur" levhası "yol ver" levhasıyla değiştirilirken trafik güvenliğini artırmaya yönelik fiziksel düzenleme yapıldı.
SÜRÜCÜLERİN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYORDU
İzmir'de yaşayan bir kişi, çevre yolunda faaliyet gösteren bir tesisin otoyola katılım noktasındaki geometrik kusurun can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek KDK'ya başvurdu.
Çevre yolları ve otoyolların, trafiğin yüksek hızda ve kesintisiz akması amacıyla tasarlandığını ifade eden vatandaş, tesisten çıkan araçların hızlanma şeridini kullanarak ana yoldaki trafiğin hızına ulaştıktan sonra güvenli şekilde yola katılabilmesi gerektiğini vurguladı.
"DUR" LEVHASI TEPKİ ÇEKTİ
Katılım noktasında "dur" levhası bulunduğunu belirten vatandaş, araçların yüksek hızla akan trafiğe durarak katılmaya zorlanmasının otoyol mantığına, mühendislik ilkelerine ve trafik güvenliğine aykırı olduğunu ifade etti.
Vatandaş, bölgede can güvenliğini tehdit eden riskin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.
KDK DEVREYE GİRDİ! YOLDA DÜZENLEME YAPILDI
Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın talebinin karşılanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yetkilileriyle temasa geçti.
KDK'nın girişiminin ardından KGM, tesis içindeki katılım kesiminde delinatörlerle üçgen bir alan oluşturularak fiziksel burun düzenlemesi yapıldığını bildirdi. Böylece araçların otoyola güvenli bir açıyla katılabilmesi sağlandı.
"DUR" GİTTİ, "YOL VER" GELDİ
KGM, katılım noktasındaki "dur" levhasının "yol ver" levhasıyla değiştirildiğini açıkladı.
Ayrıca bölgeye flaşörler yerleştirilerek sürücülere yönelik uyarıların artırıldığı belirtildi.