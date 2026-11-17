İzmir'de çevre yolundaki bir tesisin otoyola katılım noktasında sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan geometrik kusur, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle giderildi. Bölgede "dur" levhası "yol ver" levhasıyla değiştirilirken trafik güvenliğini artırmaya yönelik fiziksel düzenleme yapıldı.

İzmir'de çevre yoluna katılım noktasında sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan kusur, KDK'nın girişimiyle giderildi. (Foto: AA)

SÜRÜCÜLERİN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYORDU

İzmir'de yaşayan bir kişi, çevre yolunda faaliyet gösteren bir tesisin otoyola katılım noktasındaki geometrik kusurun can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek KDK'ya başvurdu.

Çevre yolları ve otoyolların, trafiğin yüksek hızda ve kesintisiz akması amacıyla tasarlandığını ifade eden vatandaş, tesisten çıkan araçların hızlanma şeridini kullanarak ana yoldaki trafiğin hızına ulaştıktan sonra güvenli şekilde yola katılabilmesi gerektiğini vurguladı.

"DUR" LEVHASI TEPKİ ÇEKTİ

Katılım noktasında "dur" levhası bulunduğunu belirten vatandaş, araçların yüksek hızla akan trafiğe durarak katılmaya zorlanmasının otoyol mantığına, mühendislik ilkelerine ve trafik güvenliğine aykırı olduğunu ifade etti.

Vatandaş, bölgede can güvenliğini tehdit eden riskin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.