9 Kasım'daki kazada ağır yaralanmıştı: CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti

Pendik'te otomobiliyle kaza yapan ve araçta sıkışarak ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'den acı haber geldi. Beyin kanaması geçiren Ekren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.