9 Kasım'daki kazada ağır yaralanmıştı: CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti
Pendik'te otomobiliyle kaza yapan ve araçta sıkışarak ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'den acı haber geldi. Beyin kanaması geçiren Ekren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pendik'te 9 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda kontrolden çıkan otomobiliyle önce yol bakım tabelasına, ardından iki araca çarpan Ekren, kazada araç içerisinde sıkışmıştı.
OTOMOBİLİ YOL BAKIM TABELASINA VE İKİ ARACA ÇARPTI
Kaza, 9 Kasım günü saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü'nün Kurtköy istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 RAB 718 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önündeki iki otomobile daha çarparak yan devrildi.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren'in entübe edildiği ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Beyin kanaması geçiren Abidin Ekren, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.